Wir bei invidis schauen oft über die Branchengrenze hinweg um neue Trends und Frühindikatoren zu entdecken. Manchmal bedarf es auch ein Blick zurück um nach vorne zu schauen. So auch dieser Blick über den Atlantik nach Los Angeles.

Nomen ist Omen – die Kaffeekette Stereoscope Coffee eröffnete im März 2020 ein neues Cafe in Newport Beach im Süden von Los Angeles. Das Besondere ist die kathedralenartige Opulenz der Deckeninstallation.

Die Filiale in Newport Beach ist die zweite Geschäftseröffnung von Stereoscope Coffee in Los Angeles und legt die Messlatte für ein modernes Coffee-Shop-Erlebnis für die anspruchsvolle Kaffeekundschaft höher. Das seit seiner Eröffnung gut angenommene Café befindet sich im Erdgeschoss eines großen Bürokomplexes mit zwei Gebäuden, die sich einen gemeinsamen Innenhof teilen. Die Eigentümer, wählten Stereoscope Coffee als Partner um im Gebäude eine Atmosphäre zu schaffen, die bei den Mietern Anklang findet.

Das Designteam von Wick hatte die Aufgabe, einen schmalen, L-förmigen Raum mit einer Deckenhöhe von 5m aufregend zu gestalten. Der Raum ist mit Eingängen an beiden Enden des Ls verbunden, darunter einer, der an die Lobby des Gebäudes angrenzt, und ein weiterer, der zum Außenhof führt.

Die Architekten orientierten sich an Kirchenfresken aus der Renaissance Zeit die sie in italienischen Kirchen entdeckt hatten Geboren war die Idee einer modernen Interpretation dieses historischen Renaissance-Ansatzes der die Essenz des Wortes „Stereoskop“, eines Vorläufers der modernen 3D-Technologie, einfangen würde. „Wir erinnerten uns an eine Künstlerin namens Christy Lee Rogers, die für ihre einzigartige Unterwasserfotografie im Renaissance- und Barockstil bekannt ist“, bemerkt David Wick. „Wir traten an sie mit der Idee heran, eines ihrer Kunstwerke zu lizenzieren und es dann in 3D zu übertragen.“

Das über 60 m² große Kunstwerk wurde gedruckt und dann sorgfältig installiert. Die Installation dauerte weniger als einen Tag. Um die Wirkung des gedruckten Kunstwerks zu optimieren wurden zusätzlich Scheinwerfer installiert, die dem Kunstwerk die nötige Räumlichkeit geben. Nach Fertigstellung ermöglicht es nun Gäste des Coffee Shops sowohl mit als auch ohne 3D Brillen das Fresko zu bewundern. Ganz ohne Digital Signage erzielten die Architekten einen faszinierenden WoW-Effekt.