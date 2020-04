Die Kinolobby ist für die meisten Besucher nur ein Ort der Transaktion – Ziel ist der Kinosaal. Für Betreiber von Kinos ist es umgekehrt – in der Lobby an den Concession-Ständen wird mit Getränken, Popcorn & Co Geld verdient. Die Einnahmen für die Filme gehen in Großteilen an die Filmstudios. Nicht ganz unähnlich zu Tankstellen die primär von Shopumsätzen leben.

Die Kinolobby soll zum Erlebnis werden, nicht ganz einfach wenn hunderte von Menschen auf den Kinoeinlass warten. Immer mehr Kinos setzen dabei auf Digital Signage um die Aufenthaltsqualität in der Lobby zu erhöhen. Ein paar Displays links und rechts reichen oft nicht mehr aus – es muss schon ein Wow sein.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut realisierte die kalifornische Digital Signage Schmiede Standard Vision eine digitale Installation die die Decke zur Leinwand macht. Auch wenn das Projekt schon ein paar Jahre alt ist – und heute mit LED anstelle von LCD-Displays gebaut würde – ist die Wirkung immer noch State of Art. Denn gute digitale Experiences zeichnen sich primär durch faszinierenden Content aus, Technologie ist nur die Plattform.