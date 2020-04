Die Las Vegas Convention and Visitors Authority LVCVA ist derzeit dabei, Messen und Großveranstaltungen in der Lichterstadt zu verschieben, die im März und April aus Angst vor der Verbreitung von COVID-19 zuerst abgesagt wurden. Laut der LVCVA haben mindestens drei Messen beschlossen, sogar Termine in einigen Monaten zu bestätigen, bis zu denen Reise- und Geschäftsbeschränkungen aufgehoben werden sollten.

Die Int’l Wireless Communications Expo, die ursprünglich für den 1. bis 2. April 2020 geplant war, wurde auf den 24. bis 28. August 2020 verschoben. Die Messe zieht rund 12.000 Fachleute für kritische Kommunikationstechnologie nach Las Vegas.

Die Digital Sign Expo (DSE), die vom 31. März bis 3. April 2020 stattfinden sollte, wurde auf den 15. bis 18. September 2020 verschoben. Die Messe lockt jährlich 4.000 Digital Signage- und Technologie-Fachleute und 200 Aussteller an.

Die National Hardware Show (NHS), die vom 5. bis 7. Mai 2020 stattfinden sollte, wurde auf den 1. bis 3. September 2020 verschoben. Im 75. Jahr ihres Bestehens versammelt die Messe mehr als 30.000 Fachleute der Hardware-Industrie.

Größte Herausforderungen für die LVCVA war, die Neuausrichtung von Logistik und Zeitplänen mit den Kongressveranstaltern auszuarbeiten, besonders da viele Kongresse in Las Vegas schon Jahre im Voraus gebucht sind. „Bis heute haben wir fünf Shows, die in der nahen Zukunft hätten stattfinden sollen und die Zusagen für später im Sommer oder Herbst gemacht haben“, so Lori Nelson-Kraft, Sr. Vizepräsidentin für Kommunikations- und Regierungsangelegenheiten bei der LVCVA.