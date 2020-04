Mit seinen Webinaren zu LED-Technik will Displayhersteller Absen Licht ins Dunkel um die Technologie bringen. Die Eröffnungssitzung der Absen LED-Webinare, die bereits vor knapp zwei Wochen stattfand, hatte mehr als 350 Anmeldungen und über 200 Teilnehmer, die sich über Miet- und Bühnenprodukte informierten. Mit mehreren Sitzungen in dieser Woche geht die Webinar-Reihe jetzt in die nächste Runde.

Dienstag, 21. April um 9 Uhr BST: Verleih & Inszenierung

Dienstag, 21. April um 13 Uhr: Einführung in LED

Mittwoch, 22. April um 9 Uhr: Feste Installationen (Unternehmen & Einzelhandel)

(Unternehmen & Einzelhandel) Donnerstag, 23. April zweiteilige Sitzung um 9 Uhr und 13 Uhr: Einblicke in das grundlegende technische Wissen über LED-Displays

Das nächste Webinar zum Thema Vermietung und Bühnenbau am morgigen Dienstag, das von Christian Czimny, Direktor für Vermietung und Bühnenbau bei Absen, geleitet wird, widmet sich den wichtigsten Vermietprodukten von Absen von innen nach außen und legt dar, worauf bei der Investition in LED zu achten ist.

Das zweite Webinar, geleitet vom Absen-Direktor für den Einzelhandel Ben Phelps, konzentriert sich auf die Anwendungen und Vorteile von LED-Anzeigen für Einzelhandels- und Unternehmensumgebungen. Dieses Schnupper-Webinar richtet sich an Systemintegratoren und alle anderen, die mit dem Design, der Lieferung und dem Support von LED-Systemen zu tun haben, einschließlich Architekten und Berater, die an einem besseren Verständnis der Technologie und ihrer Anwendungen interessiert sind. Angesprochen werden unter anderem Vorteile und Unterscheidungsmerkmale von LED-Displays für die digitale Beschilderung und deren Anwendung.

Weitere Webinare will Absen in naher Zukunft anbieten.