Bevor man sich für den Kauf eines neuen Autos entscheidet, hat man das Auto wahrscheinlich schon mehrmals in der Werbung oder im Internet gesehen oder sich ausgiebig informiert und ausführlich abgewogen, bevor man sich für den tatsächlichen Kauf entschieden hat. Mazda möchte dieses Erlebnis und das Branding, das entscheidend für den letztlichen Kauf ist, in den Ausstellungsräumen seiner Autohändler nachstellen. Dazu setzt der japanische Automobil-Hersteller auf den schwedischen Digital Signage Integrator Zeta Display. Beide Unternehmen veröffentlichten jetzt eine Case-Study, warum sich der Einsatz der Technik in der Automobil-Branche lohnt.

Ein Autohaus wird von einer Vielzahl von Kunden besucht: Denjenigen, die auf der Suche nach ihrem perfekten nagelneuen Auto einen Blick in den Ausstellungsraum werfen, während andere das Auto abholen, das sie Anfang der Woche gekauft haben, und gleichzeitig fahren Kunden zur planmäßigen Wartung ihres Autos in die Garage. Dabei werden laut Case-Study 70% aller Kaufentscheidungen im Allgemeinen direkt am Point of Sale getroffen. Es ist also wichtig, die Verbraucher visuell zu stimulieren, während sie im Ausstellungsraum sind.

Digital Signage steigert das Markenerlebnis

„Die Wahrnehmung von Wartezeiten wird durch den Einsatz von Digital Signage als Infotainment stark reduziert. In diesem Umfeld ist es möglich, die Aufmerksamkeit des Kunden wieder auf Markenausdrücke zu lenken, um das Markenerlebnis zu steigern. Automotive Signage eignet sich aber auch für die interne Kommunikation zwischen Management und Mitarbeitern. Zum Beispiel, um wichtige Leistungsindikatoren an Mechaniker, Verkäufer und andere Mitarbeiter zu kommunizieren“, erläutert die Mazda-Studie. So spielt das Markenerlebnis beim Autokauf und der Grad der Zufriedenheit nach dem Autokauf eine wichtige Rolle – was durch Digital Signage am PoS verbessert werden kann.

Die Digital Signage-Lösungen von Zeta kommt derzeit in allen Mazda-Autohäusern in den Niederlanden, Belgien und seit kurzem auch in Frankreich zum Einsatz. Mazda hat mit verschiedenen Arten von Besuchern eines Ausstellungsraums zu tun, die sich jeweils in einer anderen Phase ihrer Marken-Experience befinden. Flexible individualisierbare Inhalte auf Digital Signage-Displays können da alle Besucher gezielt mit den richtigen Informationen ansprechen. Durch die Platzierung von Digital Signage-Displays im Ausstellungsraum und in den Warteräumen können beispielsweise die Alleinstellungsmerkmale, Modelle und auch Werkstätten einer Automarke im Stil der Marke wirkungsvoll in Szene gesetzt werden.

Als benutzerfreundliche und entsprechend einfach von allen Autohausbetreibern einsetzbare Content-Management-Lösung nutzt Mazda das CMS von Zeta Display. Damit werden zentraler als auch lokaler Ebene Inhalte in einer einheitlichen Corporate Identity geplant und können von der Zentrale aus verwalten. Auf diese Weise zeigt jeder Standort immer die attraktivste Präsentation: Hat einer der Händler etwas Spezifisches anzukündigen? – Dann kann der lokale Niederlassungsleiter die Informationen in den Digital Signage Loop aufnehmen. Das Fazit der Studie lautet: Digital Signage ermöglicht eine effektive und direkte Kommunikation mit dem Zielpublikum und den eigenen Mitarbeitern – auch in der Automobilbranche.