Die Olympiahalle in München ist Austragungsort für viele Großkonzerte, Sportveranstaltungen, Shows und Business Events und fasst bis zu 15.500 Zuschauer auf den Rängen. Im Rahmen der Sanierung der Event-Location lieferte Integrator Vangenhassend jetzt unter anderem zwei speziell angefertigte, doppelseitige Digital Signage Stelen mit einer Höhe von 6 Metern. Die modernen Outdoorstelen der Olympiahalle München bestehen aus drei übereinander verbauten 75“ Displays im Querformat. Ein statisches Kopfmodul dient zur Standort- bzw. Eingangskennzeichnung.

Am Pförtnereingang wurde eine weitere digitale 49“ Außenstele installiert. Um mehr Flexibilität in der Informationsverteilung zu gewinnen, wurde auch der Innenraum digital aufgerüstet. So wird künftig der individuelle Bestuhlungsplan zur Gewährleistung des Sicherheitskonzeptes digital auf zwei 32“ Indoor Wandmodulen veröffentlicht.

„Im Halleninneren sorgen zwei doppelseitige 65“ Digital Signage Indoor Stelen sowie 33 Digital Signage Displays verkleidet in Wandgehäusen oder Pendelmodulen für ein digitales Besuchererlebnis und versorgen Konzert- und Veranstaltungsbesucher mit aktuellen Informationen. Mit den weitreichenden digitalen Elementen geht die Olympiahalle konsequent den nächsten Schritt in die Digitalisierung und präsentiert sich mit einer neuen und modernen Form der digitalen Kommunikation“, erläutert Axel Friederici, Projektleiter der Stadtwerke München GmbH.

„Das große Sonderformat hat uns vor eine doch spannende Herausforderung bei der Montage der Outdoorstelen gestellt. Aufgrund der Größe und des Gewichtes von 3 Tonnen musste ein Kran zum Einsatz kommen, um die doppelseitigen Stelen im Großformat zu platzieren. Dies war insbesondere unter der feststehenden Überdachung eine haarscharfe Angelegenheit“, betont Christian Jansen, Projektleiter der Vangenhassend GmbH.