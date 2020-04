Anzeige

Digital Signage Webinare Philips präsentiert Neuheiten 2020

In einer Webinar-Reihe informiert Philips Professional Display Solutions interessierte Kunden und Partner über die Neuheiten 2020, die im Laufe des Jahres im Markt eingeführt werden. Dazu zählen unter anderem Digital Signage-Lösungen wie die T-Line Displays für Education oder die B-Line Signage TV, die bereits auf der ISE 2020 in Amsterdam zu sehen waren. Die Vortrags-Reihe startet am 29. und 30. April, im Mai sollen weitere Webinare folgen.