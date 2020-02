Seit der Einführung des ersten Fernsehers im Jahr 1938 sieht sich Philips in einer Vorreiterrolle. Auf der ISE folgt mit der Präsentation sprachgesteuerter professioneller Displays jetzt der nächste Schritt. Seinen Messefokus legt Philips in diesem Jahr auf die beiden Produktfelder kollaborative und interaktive Displays, die einen wichtigen Absatzmarkt für den Hersteller darstellen.

Die Verkäufe von kollaborativen Displays haben laut eines kürzlich erschienenen Berichts von Futuresource, auf den Philips sich bezieht, in den vergangenen zwei Jahren ein spektakuläres Wachstum (der Jahresumsatz stieg um mehr als 154%) verzeichnet. Philips erwartet, dass sich das Wachstum in den nächsten vier Jahren weiter fortsetzt, wobei die Verkaufsprognosen für den Firmenkundenmarkt um weitere 40 % steigen werden. Auch Interaktive Displays, die beispielsweise in Klassenzimmern eingesetzt werden, weisen insbesondere in Europa, wo die Marktdurchdringung bisher bei nur 25 % liegt, ein enormes Wachstumspotenzial auf.

Chris Colpaert, General Manager Philips Professional Display Solutions in EMEA, AP und NA: „Als weltweit tätiges Unternehmen mit einer außergewöhnlichen Historie in puncto Innovationen verfolgen wir bei unserer Produktentwicklung einen sehr individuellen Ansatz. Unser Anliegen ist die Entwicklung von Displaylösungen, die die täglichen Probleme beheben, die sowohl Integratoren als auch Endanwender der unterschiedlichsten Branchen erleben. Unsere Produktvorstellungen auf der ISE 2020 werden unser gesamtes Angebotsportfolio, einschließlich der neuen Displays für Unternehmen und Bildungseinrichtungen, in eine neue Ära führen, und wir freuen uns sehr, alle Besucher vom 11. bis 14. Februar auf der ISE zu begrüßen, die diese erstklassigen Lösungen kennenlernen möchten.“