McDonalds nutzt das Menüboard nicht mehr ausschließlich als animierte Textwüste. Seit Einführung der Bestellkiosksysteme werden Kaufimpulse auf den kleinen Touchscreen gegeben, die großen Digital Signage Videowalls werden vermehrt als digitale Leinwände für Promotion genutzt. Wenn der Andrang größer wird und Gäste auch an der Theke bestellen, verwandeln sich die LCD-Videowall in digitalen Menüübersichten. So dynamisch kann Digital Signage eingesetzt werden.