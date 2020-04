Der Anbieter von Digital Signage-Lösungen NEC Display Solutions Europe hat die a/c/t Beratungs & System GmbH als „Certified LED Partner“ betitelt. Der Berater für audiovisuelle Anwendungen aus Bayern verfügt bereits über ein breites Angebot an NEC-Produkten und Lösungen wie Large Format Displays für das Digital Signage- und PoS/PoI-Umfeld, interaktive Bildschirme, Softwaresteuerungslösungen oder Business-Projektoren. Jetzt erweitert der langjährige Premier Partner der NEC Display Solutions sein Portfolio um flexible LED-Module für den Innen- und Außenbereich.

„Der Einsatz von LED-Lösungen ist oft Teil von Visualisierungsprojekten mit besonders hohen Anforderungen an Helligkeit in kritischen Umgebungen, Wiedergabequalität, Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit. Dabei kommt es neben hochwertigen und ausgereiften Produkten vor allem auf kompetente Beratung in der Phase der Bedarfsanalyse und einen effektiven Service während der Installation und des Betriebs an“, sagt Andy Niemann, General Manager Sales DACH von NEC Display Solutions Europe. „Wir qualifizieren unsere Partner im Rahmen von Trainings und Hands-On Workshops, um Anwender bei ihren LED-Projekten sowohl beim Kauf als auch im täglichen Betrieb zu begleiten, um maximale Investitionssicherheit zu gewährleisten. Wir freuen uns, die a/c/t Beratungs & System GmbH als qualifizierten und zertifizierten Partner in unserem Netzwerk ausgewiesener LED-Experten begrüßen zu können.“

Claus Lohse, Geschäftsführer der a/c/t ergänzt: „Wir arbeiten schon viele Jahre mit NEC Display Solutions Europe eng und vertrauensvoll zusammen. LED-Wände sehen wir aufgrund der brillanten Bildqualität, starken Helligkeit und Energieeffizienz sowie ihrer Anpassungsfähigkeit an die spezifischen räumlichen Gegebenheiten als zukunftsweisende Technologie – für Konferenz- und Vortragssäle, in Foyers, Auditorien und öffentlichen Bereichen. Anwendungen sind unter anderem Präsentationen und Schulungen, aber auch architektonische Gesichtspunkte spielen zunehmend eine wichtige Rolle. Den Fokus legen wir bei allen Installationen auch auf Nachhaltigkeit und Quality of Services. Die Partnerschaft mit NEC gibt uns die Möglichkeit, unseren Kunden eine Vielzahl hochwertiger skalierbarer LED-Produkte anzubieten“.

Die a/c/t feiert dieses Jahr zudem ihr 30jähriges Jubiläum und lädt ab dem 12. Mai 2020 zu virtuellen Events ein, in denen unter anderem die LED-Technologie am Beispiel der Installation einer eleganten LED-Wand in den eigenen Räumlichkeiten erläutert wird.