Schutz der Kunden und Mitarbeiter steht im Vordergrund

Nachdem MediaMarkt und Saturn bereits in Berlin, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen ihre Märkte wieder eröffnet haben, begrüßen sie ab Mittwoch, den 29. April, auch in Bayern an nahezu allen Standorten wieder ihre Kunden vor Ort – selbstverständlich wie auch in den anderen Bundesländern auf verkleinerten, klar abgetrennten Verkaufsflächen von maximal 800 m2. Die derzeit eingeschränkten Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 10-18 Uhr. Da die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter höchste Priorität hat, findet die Wiedereröffnung der Märkte unter strikter Einhaltung aller vorgeschriebenen und empfohlenen Hygiene- und Sicherheitsstandards statt. Zudem wurden die Markt-Mitarbeiter im Vorfeld umfassend hinsichtlich dieser Maßnahmen geschult, um von Tag eins an ihren Kunden ein sicheres Gefühl beim Einkauf zu geben.

„Unsere bisherigen Erfahrungen in den Bundesländern, in denen unsere Märkte bereits wieder geöffnet sind, zeigen, dass unser Konzept mit den abgetrennten Verkaufsflächen gut funktioniert und von den Kunden akzeptiert wird. Auch die Sicherheits- und Hygieneregeln werden problemlos eingehalten, die Kunden haben dafür viel Verständnis und bewerten diese sehr positiv. Umso mehr freuen wir uns, dass wir durch die kurzfristige Lockerung der Corona-Regeln jetzt auch in Bayern wieder vor Ort für unsere Kunden da sein können. Da die Gesundheit unserer Kunden und Mitarbeiter für uns höchste Priorität hat, tun wir alles dafür, um die zahlreichen Schutzmaßnahmen in unseren Märkten konsequent umzusetzen und einzuhalten“, sagt Florian Gietl, CEO MediaMarktSaturn Deutschland.

Umfangreiche Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen

Entsprechend der behördlichen Auflagen werden MediaMarkt und Saturn in ihren Märkten zunächst nur Teile der überwiegend größeren Verkaufsflächen für die Kunden zur Verfügung stellen – maximal sind das 800 m². Die Märkte wurden dahingehend bereits umgestaltet. So wurden unter anderem Spuckschutzvorrichtungen im Kassen-, Info- und Servicebereich sowie an den Smartbars und der Warenausgabe aufgestellt sowie umfangreiche Beschilderungen und Hinweise zur Abstandshaltung angebracht. Darüber hinaus werden die Kunden gebeten, nach Möglichkeit kontaktlos zu bezahlen. Das Personal wird außerdem Mund- bzw. Gesichtsschutz tragen. In jedem Markt wird zudem direkt am Eingang die Kundenfrequenz kontrolliert, um sicherzustellen, dass sich aufgrund der 800 m²-Regel max. nur 40 Personen gleichzeitig in einem Markt aufhalten. Sofern ein Kunde ohne Schutzmaske einen Markt betreten möchte, wird dies nicht möglich sein, hierauf wird bereits bei der Einlasskontrolle geachtet.

Serviceangebote wieder nutzbar, weiterhin Abholstationen an den Märkten

Viele Kunden hatten in den vergangenen Wochen des Lockdowns vor allem ein Problem, wenn sie ein defektes, aber dringend benötigtes Elektronikgerät zu Hause hatten, da eine Reparatur aufgrund der Marktschließungen nicht möglich war. Ab sofort können diese Geräte nun wieder im Markt vor Ort zur Reparatur abgegeben werden. Auch die sogenannten Smartbars, an denen in der Regel innerhalb weniger Stunden Smartphones repariert werden, sind wieder geöffnet.

Auch wer lieber online kauft und seine Bestellung dennoch im Markt abholen möchte, kann sich auf MediaMarkt und Saturn verlassen. Die beiden Elektronikhändler haben dazu separate Pick-up-Stationen eingerichtet. Dort können die Kunden ihre online bestellten und bezahlten Produkte gegen Vorlage der Abholbestätigung abholen. Die Pick-up-Stationen sind ebenfalls montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch hier steht die Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle: So dürfen Kunden den Abholbereich nur einzeln betreten, müssen einen Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern einhalten und werden angehalten, das Desinfektionsmittel vor Ort benutzen. Die Stationen sind an den Märkten ausgeschildert.