Out of Home Zurück in die neue Normalität mit lokalen Kampagnen

Das Wiederhochfahren der Wirtschaft befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Erste Bewegungseinschränkungen werden europaweit in unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufgehoben. Wenn es nach der Out-of-Home Branche ist nun die Zeit für neue Kampagnen gekommen.

„Mit detaillierten Analysen der wichtigsten Datenquellen und einer klugen Neubewertung der Kampagnenumsetzung können wir Marken dazu bringen, an den richtigen Standorten und zu den richtigen Zeitpunkten wieder über Kommunikation nachzudenken – einige Kunden passen ihre Botschaften / Plakatmotive bereits schnell an die aktuelle Situation an“, so Winfried Karst.

Deutschland folgt im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern einen maßvollen und kontrollierten Ansatz in der COVID-19 Krise. Mit den ersten Lockungen der vergangenen Tage ändern sich auch die Bewegungsmuster der Bevölkerung wieder.

„Die Analyse der nationalen Bewegungsdaten zeigt bereits eine gewisse Erholung bei den OoH-Publikumsgruppen sowohl aus der Sicht der Fußgänger als auch aus der Sicht der Fahrzeuge, die sich in den kommenden Wochen beschleunigen wird.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern sind die meisten Büros nicht geschlossen, trotzdem bleibt ein Großteil der Bundesbürger im Home Office zu Hause. „Out-of-Home in Wohngebieten und an wichtigen Punkten der Stadt rücken in Fokus von DooH-Kampagnen. „In Zusammenarbeit mit mehreren unserer Kunden haben wir einzelne OoH-Standorte im Hinblick auf die sich verändernden Bewegungsmuster neu bewertet, das dazu führt dass wir uns auf eine stärker lokalisierte Rolle für OOH konzentrieren.“

Dazu zählen laut Talon Standorte an Hauptverkehrsstraßen, an denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel stark eingeschränkt ist, (digitale) Plakatflächen in der Umgebung von Lebensmittel-, Einzelhandels-, Drogerie- und Apothekenstandorten, die jetzt einen beträchtlichen Publikumsverkehr anziehen. Aber auch Standorte in Wohngebieten, um Parkflächen und an Freizeitstandorte in Wohnnähe sind wichtiger denn je. In Deutschland sind auch diese Standorte in der Regel gut mit OoH-Flächen versorgt.

„Wichtig ist, dass der Markt flexibel bleibt und bereit ist, Stornierungsfristen zu verkürzen. Marken, die ihre Kampagnenmotive an die Situation und den Standort anpassen können, sind besser in der Lage, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, da der deutsche Markt – wenn auch allmählich – vor vielen anderen europäischen und globalen Märkten zur Normalität zurückkehrt,“ so Winfried Karst. „Lasst uns in Bewegung bleiben!“