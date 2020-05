Das Familienunternehmen HARFID aus Essen setzt als Innovator in der Baubranche bei jedem Schritt auf die Integration neuester Technologien. Jedes Projekt wird digital unter Verwendung von BIM-Modellierung und komplexer kundenspezifischer Software erstellt, die es jedem Teammitglied ermöglicht, seine Fachkenntnisse vor Baubeginn in der realen Welt zu bewerten, zu erstellen und umzusetzen. Um seine Innovationskraft zu unterstreichen modernisierte das Unternehmen jetzt seinen Hauptsitz, unter anderem mit einer 165″ LED-Videowall von Philips Professional Display Solutions. Ausführender Installationspartner war Bimagotec.

Die superhelle LED-Videowand ist das Highlight der neuen Tech im HARFID-HQ in Essen und soll eine klarere Sichtbarkeit und schnellere Kundenfreigaben für Projekte gewährleisten. Getragen wird die Wall von einem dedizierten DvLED-Montagesystem von Peerless-AV. Die Besprechungsräume wurden mit Touchscreen-Displays ausgestattet, die intuitive Inhalte mit besserer Zusammenarbeit ermöglichen.

Außerdem wurden im gesamten Büro Informationsdisplays installiert, um die einzelnen Teammitglieder besser miteinander zu verbinden, während im Gemeinschaftsraum eine riesige Videowall mit acht 65-Zoll-Displays aufgestellt wurde, um Werbe-, Marken- und Umgebungsinhalte abzuspielen.

Mit Hilfe von CMND ist jedes Display mit dem kundenspezifischen CMS von HARFID verbunden, so dass die Teammitglieder ihre Arbeit auf jedem Display drahtlos oder per Kabel erstellen und gemeinsam nutzen können. Das Team ist auch in der Lage, von verschiedenen Bereichen des Büros aus gleichzeitig in Echtzeit an jedem Projekt zu arbeiten, was die Effizienz erhöht.