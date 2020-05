Der Trend zu Showrooms führt zu weniger, aber weitaus aufwändiger gestalteten Experience Center. Die neue Normalität seid der Corona-Krise beschleunigt den Trend nochmals. Neue Showroomkonzepte entstehen die ausreichend Social Distancing ermöglichen ohne am Markenerlebnis zu sparen. Wie genau die neue Post-Corona Showroom-Architektur aussehen wird, werden wir erst in ein paar Monaten sehen. Architekten, Designer und Markenverantwortliche entwickeln zur Zeit schon die ersten Ideen.

Um Innovationen in der Digital Signage Branche zu beschleunigen blickt invidis regelmäßig über den Tellerrand von Displays, LED und Projektion hinweg. Heute präsentiert invidis den 16.000 m² Showroom eines Immobilien-Projektentwicklers in Shandong Provinz in China. Bemerkenswert ist die Integration von Licht und Spiegelflächen in die Architektur des freistehenden Pavillons.

Social Distancing Warteschlangen werden dafür sorgen, das Brand-Experiences bereits vor Betreten eines Showrooms beginnen. Und im Außenbereich sind Architektur und Licht als Stilmittel weitaus einfacher einzusetzen als Medienfassaden. Insbesondere in Europa wo Genehmigungen für digitale Installationen im öffentlichen Raum nur schwierig zu bekommen sind.

Das Lichtdesign des Heze Guangzhou Road No.1 Showrooms wurde von den Lichtarchitekten vonPuri Lighting Design entwickelt.