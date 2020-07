Während vielerorts im Retail noch wenig Digital für die Corona-Information oder Access-Control genutzt wird, hat die Baby- und Kleinkindfachmarktkette BabyOne den Umbau der Filiale in Waiblingen genutzt, um gleich ein neues umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept mit Bütema zu integrieren. Der Full-Service Anbieter für digitale InStore Lösungen stattete das Geschäft mit seiner Ampellösung sowie Digital Signage-Displays aus.

Im Eingangsbereich wurde eine 55″ version der Kundenampel installiert, die Kunden beim Betreten und Verlassen des Geschäfts automatisch erkennt und zählt. Ist die eingestellte maximal erlaubte Anzahl an Personen erreicht, schaltet die Anzeige automatisch auf „STOP“ und fordert Kunden zum Warten auf. Ein grünes Licht gibt das Zeichen zum Betreten des Ladens. Drei weitere Displays in 55″ und 48″, die im Inneren des Geschäfts angebracht wurden, spielen Digital Signage Inhalte aus.

Bei dem wiedereröffneten Fachmarkt in Waiblingen gibt es alles rund ums Baby und Kleinkind. Ein modernes Ladenbaukonzept mit verschiedenen Themenbereichen sorgt für eine leichte Orientierung in dem großen Angebot. Neben der Qualität des umfangreichen Sortiments steht insbesondere der Servicegedanke rund um die junge Familie im Mittelpunkt des Babyfachmarkts. „Mit Ruhezonen, einer Stillecke und einem Babywickelraum gehen wir auf die Kundenbedürfnisse ein. Sie können bei uns einen ganz entspannten Einkauf erleben,“ erklärt Regionalleiter Christian Stoll das Konzept von BabyOne.

„Auch wenn wir uns über die Wiedereröffnung unseres Marktes sehr freuen, die Gesundheit unserer Kunden und unseres Teams liegt uns am Herzen und hat für uns allerhöchste Priorität. Unsere Flächen sind groß genug, damit wir den notwendigen Abstand einhalten können und Desinfektion ist für uns eine Selbstverständlichkeit,“ erklärt Ursula Schnaitmann, Franchisenehmerin aus Waiblingen. „Unser Hygiene- und Sicherheitskonzept wird zusätzlich durch eine innovative Ampellösung am Eingang abgerundet, so wird unseren Kunden sofort signalisiert, wenn der Markt zu voll ist, während grünes Licht zeigt, dass der nötige Abstand eingehalten werden kann und die Fläche nicht überfüllt ist.“