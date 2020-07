DooH Neue Branding-Zonen an Bahnhöfen Bern und Luzern

Nach der erfolgreichen Konzepteinführung im Zürich Hauptbahnhof im Februar 2020 baut die APG|SGA ihr digitale Angebot auch an den SBB-Bahnhöfen Bern und Luzern weiter aus. Im Bahnhof Bern wurden insgesamt 23 zusätzliche Screens installiert. Sie bilden mit den bisherigen 33 Screens fünf kombinierbaren Branding-Zonen: „AdWalk City“ und „AdWalk University“, die bereits bestanden, sowie „CityFloor“, „CommercialZone“ und „Wave“,die neu sind.

Im Bahnhof Luzern, dem wirtschaftlichen und kulturellen Drehpunkt der Zentralschweiz, verdreifacht sich das digitale Angebot: Insgesamt 24 digitale Screens befinden sich hier an Top-Lagen in den beiden neuen Branding-Zonen „CityFloor“ und „CommercialZone“. Planung, Koordinierung und Installation der neuen Screens übernahm in beiden Fällen die Kilchenmann AG als Generaltunternehmer.

Mit den neuen Installationen kommt die APG|SGA auf aktuell 13 Branding-Zonen in Zürich, Bern und Luzern, welche insgesamt 157 ePanels umfassen. Werbetreibende können ihren Auftritt aufmerksamkeitsstark mit den bestehenden eBoards, Plakaten, MegaPostern sowie Mobile Media Produkten oder mit individuellen Speziallösungen und Promotionen in den SBB-Bahnhöfen kombinieren, um mehr Reichweite zu bekommen.