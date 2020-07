Die InfoComm, auf der sich jedes Jahr die weltweite ProAV- und Digital Signage Branche trifft, findet in Corona-Zeiten nur im Netz statt. Der AV-Spezialist Lang holt die Premieren von Las Vegas ins heimische Rheinland nach Lindlar. Christie stellt im Rahmen der AV Innovation Days seinen neuen Griffyn 4K32-RGB Projektor vor. Der 34.000 Lumen helle All-in-One RGB-Laserprojektor soll neue Maßstäbe am Markt setzen und ist besonders für Festinstallationen und Veranstaltungen geeignet.

Statt auf der InfoComm in Las Vegas findet die Weltpremiere des neuen Christie Griffyn 4K32-RGB in Deutschland auf den AV Innovation Days (AVID) der Lang AG im deutschen Lindlar statt. Durch die Verschiebung der Messe auf die virtuelle Plattform als neue InfoComm Connected, zeigen Christie und andere große Namen der AV-Branche ihre Premieren im etwas kleineren Rahmen bei ihrem Partner Lang.



Der Christie Griffyn 4K32-RG richtet sich hauptsächlich an Themenparks, Indoor- oder Outdoor Sportparks, aber auch alle anderen Anwedungsfälle, in denen es keine Zeit für Ausfälle gib. Der gerademal 79,5 Kilo schwere Projektor kommt als kompaktes Einzelgehäuse mit einem 360° omnidirektionalen RGB Pure Laser. Als erster Christie Projektor bietet er die neue digitale Konvergenz, wodurch der Anwender Rot, Grün und Blau einzeln wählen und jede Farbe ferngesteuert justieren kann. Durch die vereinfachte Anpassung für eine optimale Bildwiedergabe lässt sich Zeit und Geld sparen.

Der 4K32-RGB liefert laut Christie einen außergewöhnlich großen Farbumfang, der mehr als 96 % des Rec. 2020-Farbraums umfasst – mehr als das Doppelte von dem was Rec. 709 und 50 % mehr als das, was DCI-P3-kompatible Projektoren liefern. Dem Publikum soll so ein wesentlich besseres Gesamterlebnis garantiert werden. Optionales High Frame Rate (HFR) erlaubt die Wiedergabe von nativem 4K Content bei 120 Hz oder bis zu 480Hz Bildwiederholfrequenz bei HD-Auflösung.

Die Helligkeit beträgt dabei 34.000 Lumen. Bei vollem Betrieb soll sich der Projektor zudem sehr leise zeigen und auf geradeeinmal 50 dB kommen. Damit ist der Projektor laut Christie derzeit sowohl der leichteste als auch leiseste All-in-One RGB-Laserprojektor am Markt.