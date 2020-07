Isaria hat ein neues Digital Signage-Produkt im Haus. Der in Form eines Kreidetafel-Kundenstoppers gehaltene Aufsteller verbindet Signage mit Access-Control im Retro-Design. Über den angebrachten Sensor zählt der „IDS-Kundenstopper“ bei Bedarf vorbeigehende Personen am Eingangsbereich. Bei Überschreitung einer vorab festgelegten Maximal-Anzahl greift das inzwischen bekannte Ampelsystem mit roter ‚STOP‘-Mitteilung auf dem in den Aufsteller integrierten 21,5″-Display.

Der Plug’n’Play Aufsteller wird mit einem Akku ausgeliefert, der einen Betrieb von rund 8 Stunden sicherstellt, das Gerät kann aber auch dauerhaft mit Netzstrom betrieben werden. Serienmäßig setzt die Lösung auf das professionelle ISARIA Digital Signage System. Damit lassen sich einfach Werbebotschaften, Aktions-Botschaften oder Hinweise aufspielen, die einen dauerhaften Mehrwert bieten. Aktuell liefert Isaria die Aufsteller mit einem Standard-Inhalt zum Infektionsschutz und optional zur Kundenstrom-Führung aus.

Die Rückseite des Aufstellers besteht aus einem beschichteten Stahlblech, das sich per Magnet oder Kreide für individuelle analoge Botschaften nutzen lässt. Der Aufsteller ist Spritzwassergeschützt, aber generell für den Innenbetrieb vorgesehen.