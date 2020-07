LG Electronics präsentiert mit LSAA seine bislang fortgeschrittenste LED Digital Signage-Lösung. Ein einzelner 600 x 337,5 x 44,9 Millimeter großer LED-Gehäuse-Hub versorgt das gesamte Display über einfache Steckverbindungen mit Strom. Alle weiteren Bildschirm-Bausteine werden ohne zusätzliche Verkabelung einfach angesteckt. So lassen sich LED-Displays flexibel den Wünschen anpassen. Die Datenübertragung erfolgt kontaktlos über LGs sogenannte „non-contact connector technology“. Das vereinfacht laut Hersteller den Aufbau, spart Zeit und senkt Kosten.

Das selbstleuchtende Display löst dabei mit 4K-UHD-Auflösung im 16:9-Format auf bei einer Pixelpitch von 1,2 Millimetern. Ein weiteres Highlight des LSAA ist der AI-Image-Prozessor, der auch in den Premium-TV-Geräten von LG verbaut ist. Die LSAA-Serie setzt zudem auf die energieeffiziente Common-Cathode-Technik: Die drei LEDs eines jeden Pixels in den Grundfarben Rot, Grün und Blau werden hier über eine gemeinsame Kathode mit der jeweils benötigten Spannung versorgt. Im Jahresverlauf will LG noch weitere Modelle mit einem Pixelabstand von weniger als einem Millimeter anbieten.

„Unsere LSAA-Serie setzt einen neuen Standard für LED-Signage-Lösungen im Markt für kommerzielle Displays,“ sagt Paik Ki-mun, Senior Vice President und Head of B2B Information Display bei LG Electronics Business Solutions. Die neuen LED-Signage-Lösungen sind ab sofort in Europa und Nordamerika erhältlich und werden bald auch in Lateinamerika und Asien eingeführt.