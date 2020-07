Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen den FreiburgischenVerkehrsbetrieben (TPF) und der APG|SGA wird fortgesetzt. Der Außenwerber hatte das Ausschreibungsverfahren für die Bewirtschaftung von rund 40 Werbeflächen im Netz der Verkehrsbetriebe für die Dauer von fünf Jahren erneut gewonnen.

Zudem wurde die Partnerschaft mit dem Schlüsselakteur des öffentlichen Verkehrs in der Region Freiburg im Bereich der Plakatierung an und in den TPF-Fahrzeugen vertraglich verlängert.