Je länger die Pandemie andauert, desto mehr kleine Lokale, Clubs, Bars, Cafés oder Restaurants stehen vor dem Ruin. Damit die bunte Vielfalt der Geschäfte, die schwer unter den Corona-Maßnahmen leiden, nicht verloren geht, hat die LemonAid Beverages GmbH eine breite Solidaritätskampagne gestartet. Pro verkaufter Kiste seiner Bio-Limonaden und –Eistees unterstützt LemonAid mit 1,- Euro die lokale Kulturlandschaft und Gastronomie. Die Plakate der Kampagne laufen bundesweit bei Außenwerber Ströer. Mitstreitern der Kampagne sind unter anderem Bio Company, Alnatura, Bio Kiste Hamburg sowie viele Edeka-, Rewe– und weitere Märkte, die für die bei ihnen gesammelten Gelder den gleichen Betrag noch mal oben drauf legen.

Alle im Kampagnenzeitraum vom 12.-31.05.2020 gesammelten Gelder werden über die Initiativen „United We Stream“ und „#PayNowEatLater“ bundesweit verteilt. United We Stream ist ein Live-Streaming-Angebot verschiedener Kulturschaffender, als Reaktion auf die Schließungen in Folge der Corona-Pandemie. Täglich werden DJ-Sets und Konzerte gestreamt und so Spenden für notleidende Clubs und Veranstaltungsorte gesammelt. #PayNowEatLater ist eine Initiative zur Unterstützung bedrohter Gastronomien und kleiner Unternehmen, bei denen Gutscheine zur späteren Einlösung gekauft werden können.