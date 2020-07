Der in Zürich ansässige Spezialist für Lösungen im Bereich der digitalen Kommunikation SwissScreen begrüsst Josip Bajusic als neuen Eigentümer und Geschäftsführer. Er übernimmt die Position von Marcel Rzeplinski, der die SwissScreen AG im Jahre 2006 als Einzelunternehmen ins Leben gerufen und seit 2014 unter dem aktuellen Namen geführt hat.

„Es macht mich stolz, eine bekannte und am deutschsprachigen Markt etablierte Unternehmung in neue Hände geben zu dürfen“, verrät Rzeplinski. Der Gründer steht dem Unternehmen weiterhin beratend zur Seite und soll zudem an ausgewählten Projekten mitarbeiten. Nebst der von SwissScreen unabhängigen Weiterentwicklung und Vermarktung des virtuellen Portiers „ViPo“ im EU-Raum wird er sein erarbeitetes Know-How im Bereich Digital Signage als Berater weitergeben.

Schon seit Herbst 2019 hat sich Bajusic ausführlich mit dem operativen Geschäft vertraut gemacht; als Geschäftsführer hat er per Anfang April 2020 das Ruder übernommen. „Einen unkomplizierteren Einstieg hätte ich mir wirklich kaum wünschen können. Für den fantastischen Aufbau und die Erarbeitung einer umfangreichen Kundenbasis bin ich Marcel Rzeplinski ausgesprochen dankbar. Durch die hier geschaffenen Strukturen und Lösungen eröffnen sich der SwissScreen AG einige äusserst vielversprechende Möglichkeiten – und ich freue mich sehr darauf, sie mit einem motivierten Team weiterzuverfolgen“, sagt Bajusic.

Der vom Verkauf kommende neue Geschäftsführer will nicht an den etablierten Eckpfeilern des Unternehmens rütteln, weder am eingespielten Team in Zürich noch an der inhaltlichen Ausrichtung. Vielseitige Lösungen rund um die digitale Unternehmenskommunikation und Digital Signage bleiben weiter im Fokus bei SwissScreen. Gleichzeitig bleibt im Rahmen eines Führungswechsels selbstverständlich nicht alles beim Alten: Seine Erfahrung im Vertrieb möchte Bajusic insbesondere zur Stärkung des Virtuellen Portiers einsetzen. Diese moderne Alternative zum unbesetzten Empfangsbereich soll künftig noch intensiver vermarktet werden, um ihre allgemeine Sichtbarkeit und Akzeptanz zu steigern.