Urlaub dort machen, wo’s am schönsten ist – nämlich zu Hause und im eigenen Garten. Auch in diesem Jahr wirbt Poolhersteller Steinbach mit dem österreichischen OoH-Anbieter Epamedia zum Start der Badesaison. Gerade in Corona-Zeiten, wenn Social Distancing sowieso zum Zuhause bleiben aufruft, kann sich der Pool-Anbieter von der Kampagne besonders gute Ergebnisse erhoffen. Viele Menschen machen noch einen Bogen um das Schwimmbad, der Pool im eigenen Garten stellt da eine abkühlende Alternative, wenn die Temperaturen steigen.

„Unsere Out-of-Home-Kampagne 2019 hat unser Unternehmen auf einen Schlag österreichweit bekannt gemacht, die Resonanz war überwältigend. Ganz klar, dass Plakate für die breite Öffentlichkeit auch heuer fixer Bestandteil unserer Kommunikationsstrategie sind“, so Mag. Horst Lauß, Geschäftsführer von Steinbach. An über 1.200 Plakatflächen von Epamedia rund um Baumärkte in ganz Österreich wird für die Erfrischung im eigenen kühlen Nass geworben.

Ein Dominanzstandort mit Formatsprengung mitten in Linz, an der stark frequentierten Waldeggstraße, fällt Passanten und Autofahrern sofort ins Auge. Das Sujet zeigt badende Menschen bei der Erfrischung und soll so laut Epamedia „für Urlaubsfeeling pur“ sorgen. Für die Kreation der Kampagne zeichnet die Agentur REICHLUNDPARTNER verantwortlich.