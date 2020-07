Die APG|SGA verstärkt ihr Key Account Management-Team in Zürich mit Raffaello Giorgio. Der ausgewiesene Branchenfachmann mit langjähriger Medienerfahrung ist in seiner neuen Funktion zuständig für Auftraggeber aus verschiedenen Branchen. Mit seiner breiten Expertise aus der TV-Vermarktung soll Giorgio zudem wichtige Impulse liefern, um das Beratungs-und Leistungsangebotes im Bereich DooH auszubauen und die analogen und digitalen OoH-Lösungen noch kundennäher zu gestalten.

Zuvor war der 38-Jährige insgesamt 17 Jahre bei der Publisuisse SA/Admeira in verschiedenen Funktionen tätig. Zunächst arbeitete er in der Mediaplanung und anschliessend mehrere Jahre im Verkauf. Eine berufliche Station beinhaltete zudem die Leitung des nationalen Verkaufsteams der TV-Vermarktung. Zuletzt verantwortete er bei der Post CH AG das Agentur Consulting im Bereich Dialog Marketing Solutions. Er rapportiert künftig bei der APG|SGA an Urs Ramsauer, Leitung Key Account Management Direktkunden.