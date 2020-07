Rich Ventura ist bereits seit langer Zeit an vorderster Front im professionellen Display- und Digital Signage-Geschäft von NEC in Nordamerika tätig. Überraschend also, das er nach fast 20 Jahren das Unternehmen verlassen hat, um als Vice President of B2B für Sonys Imaging Products and Solutions Professional Division zu arbeiten. Sein Weggang fällt in das gleiche Zeitfenster, in dem Sharp und NEC planen ihre US-Aktivitäten gewissermaßen zusammenlegen, nachdem Sharp (und sein Eigentümer Foxconn) zwei Drittel des Display-Geschäfts von NEC übernehmen wird.

In seiner neuen Funktion soll Ventura das Produktportfolio in den Bereichen Displays und Remote-Lösungen vorantreiben sowie alle B2B-Marketing-Kommunikationsstrategien direkt beaufsichtigen. Darüber hinaus soll er die Beziehungen von Sony im Unternehmens-, Bildungs- und Regierungssektor pflegen und ausbauen, um neue langfristige Partnerschaften mit strategischen Systemintegratoren und Vertriebspartnern aufzubauen.

„Wir freuen uns, Rich in unserem Team zu haben, und sind zuversichtlich, dass seine jahrelange Branchenerfahrung und seine starke Führung neue Erkenntnisse bringen und dazu beitragen werden, das beschleunigte und langfristige Wachstum von Sony in diesen strategischen Kategorien voranzutreiben“, sagt Theresa Alesso, Präsidentin der Imaging Products & Solutions Professional Division.

Ventura ist ein angesehener Brancheninsider im Bereich der Display-Technologie und ehemaliger Vorsitzender der Digital Signage Federation (DSF) sowie Mitglied des ehemaligen Chairman’s Council. In seiner Zeit im DSF-Vorstand entwickelte und unterstützte er zahlreiche Initiativen für verschiedene Ausschüsse wie The International Committee, Advocacy and Outreach Committee, Membership Committee sowie dem Global DOOH Council.