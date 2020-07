Seit 2019 hat INFiLED zwei LED-Produktlinien für den Festinstallationsmarkt gelauncht, die ultradünne WP-Serie für Inneninstallationen und die leichte aber robuste MV-Serie für Outdoor. Jetzt bestätigte das chinesische Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen nochmal seine Pläne für EMEA: die Expansionsstrategie soll in großen Schritten weitergehen.

Während des letzten Jahres hatte das Unternehmen offiziell Niederlassungen in den Niederlanden, Spanien, Deutschland, Frankreich und Dubai eröffnet, um seine LED-Produkte in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu verkaufen. In UK agiert zudem mit INFiLED EM International ein Exklusivdistributor und übernimmt dort den Verkauf und Service von fest installierten LED-Produkten. Darüber hinaus unterzeichnete INFiLED kürzlich Vertriebsvereinbarungen für die WP-Serie in der gesamten EMEA-Region mit Exertis Group und der Lang AG.

Als nächstes plant INFiLED die Eröffnung seines neuen Showrooms in Barcelona mit einer Gesamtfläche von 500qm. Das ehrgeizige Projekt verzögerte sich aufgrund der Covid-19-Krise, wird aber voraussichtlich bis August 2020 abgeschlossen. Das Unternehmen geht laut Mitteilung davon aus, dass es der Corona-Krise zum Trotz sein Verkaufsnetz und seine Serviceeinrichtungen in den kommenden Monaten schrittweise weiter ausbauen wird.