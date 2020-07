Der in Großbritannien ansässige global tätige AV-Integrator AVMI mit Sitz in London gehört künftig zum Kinly-Team. Der Spezialist für Video-Collaboration-Dienste aus Amsterdam will mit der Übernahme und der Kombination der Geschäftsbereiche seine Strategie zum Ausbau seiner Präsenz in Europa stärken. Kunden sollen von dem neuen ganzheitlichen Portfolio aus Beratung und Integration aus einer Hand profitieren.

„AVMI verfügt über viel Erfahrung bei der Durchführung komplexer Unternehmensprojekte auf globaler Ebene und bei der Bereitstellung von Betriebs- und Servicequalität. Kinly bietet erstklassige Video-Collaboration-Lösungen und Produktexpertise in den Bereichen Fernverwaltung, Video-Cloud-Lösungen und Adoptionsservices. Diese leistungsstarke Kombination wird auch neue Möglichkeiten und Karriereaussichten für unsere Mitarbeiter in einem spannenden Umfeld mit sich bringen“, sagt Robbert Bakker, CEO von Kinly.

Edward Cook, CEO von AVMI ergänzt: „Die Kombination von Kinly und AVMI hat immer nach einer ausgezeichneten Idee ausgesehen, und ich freue mich, dass sie nun Realität wird. Beide Unternehmen sind Marktführer in ihren eigenen Ländern, und ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam wirklich auf der globalen Bühne konkurrieren können. Unsere Branche ist in dem Maße gereift, dass unsere Kunden heute eine globale Abdeckung und ein breites Spektrum an Fähigkeiten verlangen, die nur eine Handvoll Unternehmen bieten können. Ich bin sicher, dass das neu erweiterte Kinly eine sehr spannende und erfolgreiche Zukunft haben wird.“