LG Display, Südkoreas größter Hersteller von Display-Panels, startet bald mit der Massenproduktion von OLED-Panels in seiner Fabrik im chinesischen Guangzhou, wie das Unternehmen gegenüber südkoreanischen Medien bekannt gab. Eigentlich hätte dieser Schritt bereits vor einem Jahr stattfinden sollen, verzögerte sich jedoch wegen dem Coronavirus-Ausbruch. Das Unternehmen schloss den Bau der Fabrik im August 2019 ab. laut LG werden hier bereits OLED-Panels der 8,5-Generation in kleinem Maßstab produziert.

LG Display stellt derzeit OLED-Panels in einer Fabrik in Paju, nördlich von Seoul, her. Seine monatliche Produktionskapazität erreicht etwa 70.000 Panels. Die Linie in Guangzhou ist in der Lage, 60.000 OLED-Panels pro Monat zu produzieren. Das Unternehmen plant, die Kapazität ab dem nächsten Jahr auf bis zu 90.000 Panels zu erhöhen.

Die Nachfrage nach Fernsehgeräten ist während der Corona-Krise zwar zurückgegangen, da wichtige TV-Verkaufsstellen in den Vereinigten Staaten und Europa mitten in der Virusepidemie geschlossen wurden. LG Display muss jedoch die Panel-Produktion erhöhen, um die gezielte Nachfrage nach OLED-Fernsehern zu befriedigen, die sich doch mehr und mehr etablieren.