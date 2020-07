Seit 2019 ist LG im DACH-Markt mit einem breiten LED-Lösungsportfolio in den Digital Signage-Markt eingestiegen und fokussiert sich mit einem dedizierten Team unter der Leitung von Frank Brühne auf LED-Lösungen. Neben Outdoor- und Sonderlösungen wie transparenten LED-Folien dreht sich bei LG zukünftig fast alles um Chip-on-Board (COB) LED. Letztes Jahr präsentierte LG auf der Infocomm in Orlando den ersten MicroLED Prototypen und auf dem AVID-Event der Lang AG im Juni dieses Jahres auch erstmals eine hauseigene MiniLED-Lösungen in Deutschland.

Mini/Micro-LED bleiben laut LG primär erstmal eine Indoor-Lösung. In Asien wurden schon die ersten Kinosäle mit der von der LG selbstentwickelten und patentierten Micro-LED Lösung ausgestattet. Denn im Gegensatz zu den ersten beiden LED-Generation, die in der Regel Samsung, LG, NEC & Co von chinesischen Anbietern dazugekauft wurden – ist die neuste LED-Generation eine Eigenentwicklung und Eigenproduktion aus dem Hause LG Electronics.

Während Samsung in der Vermarktung von LED auf feste Full-HD Auflösungen setzt, sieht LG insbesondere im Individualgeschäft das größte Potential für LED. Doch viele Integratoren und Partner haben immer noch Berührungsängste mit der neuen Technologie. Um die Wiederverkäufer besser zu unterstützen erweitert LG nun das LED-Expertenteam in Deutschland und europaweit mit zusätzlichen Sales Ingenieuren.