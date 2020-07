Mit der Corona-Pandemie wurden neue Gesundheits- und Informationslösungen nötig, die schnell auf das Geschehen reagieren können. In diesem neuen Umfeld kann Digital Signage seine Vorteile ausspielen. Als sich die Verbraucher zu Beginn der Pandemie radikalen Veränderungen in ihren Einkaufsgewohnheiten gegenübersahen, bewies Digital Signage vor allem im Retail seinen Wert: aktuelle Informationen oder Hinweise zu Sicherheitsvorkehrungen wie dem nutzen eines Einkaufswagens gepaart mit Werbung zu Aktionen. So flexibel sind nur Displays.

Aber auch Digitale Stopper, die auf den Bürgersteig oder Parkplatz gerichtet sind, erleichtern es Geschäften, geänderte Öffnungszeiten, Sonderangebote oder vorübergehende Schließungen anzukündigen. Sogar ohne dass die Kunden aus dem Auto steigen müssen. Digital Signage auf diese Weise zu nutzen ist nicht nur praktisch, es macht einen bedeutenden Unterschied in der Kundenerfahrung. Die Erfahrung eines Kunden mit einer Marke, insbesondere in schwierigen Zeiten, hat einen langfristigen Effekt auf Vertrauen und Loyalität.

In einer unsicheren und wettbewerbsintensiven Zeit sollten Unternehmen also jeden Vorteil nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Digital Signage bietet dafür Sichtbarkeit und Flexibilität: Mit Cloud-basierten CMS-Systemen, die von jedem beliebigen Ort aus bei minimalem Personalaufwand programmierbar sind, ist Digital Signage ein anpassungsfähiges und leistungsstarkes Mittel, um Kunden zu gewinnen.

Die Umstellung kommt auch den Arbeitgebern und ihren Mitarbeitern zugute. Von digitalen Schulungen bis hin zur Einarbeitung wichtiger Neueinstellungen oder Fernseher in Pausenräumen, die wichtige Hygiene- und neue Ladenpraktiken aufweisen. Unternehmen verlassen sich auf Digital Signage, um in dieser schwierigen Zeit die Erfahrung der Mitarbeiter zu verbessern und die zeitnahe Kommunikation zu fördern. Digital Signage hat sich für Unternehmen die gezwungen sind, schnell auf die jüngste Pandemie zu reagieren, als wertvoller Aktivposten erwiesen.

Und seine Vorteile für die Verbesserung der Kunden- und Mitarbeitererfahrung finden definitiv auch Platz in einer Welt nach der COVID-Pandemie.