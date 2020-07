Seit kurzem sind bei der APG|SGA über das Portal VIOOH programmatische Kampagnen auf über 500 digitalen Screens an Top-Lagen in der Schweiz möglich. Künftig setzt der Außenwerber für die gezielte Ausstrahlung des automatisierten Formats auf exklusive Forschungsdaten von intervista.

Das Marktforschungsinstitut betreibt ein Mobilitäts-Tracking-Panel mit aktuell 3.000 Teilnehmenden. Zu diesen liegen Angaben hinsichtlich Soziodemografie, Konsummerkmalen und Interessen vor. Diese Informationen werden mit aktuellen Standortmessdaten verknüpft. Über eine Smartphone-App „Footprints Research“ werden kontinuierlich die Aufenthaltsorte der Nutzer erhoben. Dadurch werden Erkenntnisse zu Bewegungsmustern von individuellen Zielgruppen gewonnen.

Exklusiv für die APG|SGA werden bereits seit dem 1. Mai 2019 Zielgruppendaten für die 24 frequenzstärksten Schweizer Bahnhöfe, den ePanels in den Städten und dem Flughafen Zürich gesammelt. Neben der Messung via Mobilfunk- und WiFi-Netz setzt intervista auch auf Technologien wie Geofencing und Beacons.

„Durch die in 2019 frühzeitig lancierte Datenerfassung ist die APG|SGA heute in der Lage, mit individuellen Zielgruppendaten von intervista den werbetreibenden Kunden einzigartige programmatische Lösungen für Out of Home-Kampagnen anbieten zu können. Und mit der Supply Side Platform (SSP) VIOOH sowie dem hochstehenden Werbeinventar in den Bahnhöfen, der Strasse und im Flughafen sind sehr präzise und innovative Umsetzungen möglich“, so Beat Holenstein, Leiter Marketing & Innovation und Mitglied der Geschäftsleitung der APG|SGA.