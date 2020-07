Das Wiedersehen mit den Liebsten, gemeinsam lachen mit den Freunden oder die Abenteuer im heimatlichen Wald – in der Corona-Krise rücken die kleinen Dinge wieder stärker in das Bewusstsein und werden wichtiger. Dieses Gefühl greift McDonald’s Deutschland in seinem neuen Spot auf, der die Vertrauenskampagne „Was uns wichtig ist“ einläutet.

Im Anschluss folgt eine breit angelegte Markenkampagne, die über TV, digital und über flankierende Out-of-Home Motive ausgespielt wird. Sie soll verdeutlichen, was die „neue Normalität“ bei McDonald’s alles bietet.

Im Hinblick auf die bereits gestartete Vertrauenskampagne betont McDonald‘s Unternehmenssprecher Philipp Wachholz: „Die Corona-Pandemie hat uns in kürzester Zeit vor große Herausforderungen gestellt. So haben wir Sicherheitskonzepte für unsere Restaurants entwickelt, Lebensmittel an deutsche Tafeln gespendet und sind eine Personalpartnerschaft mit ALDI eingegangen. Wir haben unseren Fokus noch stärker auf unsere nahezu kontaktlosen Angebote wie den McDrive oder die McDonald’s App gelenkt oder auch unseren Zeitplan für Verpackungsumstellungen noch einmal überarbeitet. Was uns jetzt besonders wichtig ist und welche Schwerpunkte wir in Zukunft setzen, wollen wir im Laufe des restlichen Jahres in der Vertrauenskampagne ‚Was uns wichtig ist‘ zeigen“, erklärt Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher McDonald’s Deutschland.

Gemeinsam haben beide Kampagnen, dass McDonald’s Aspekte seines neuen Restauranterlebnisses zeigt. „Unsere Gäste sollen sich in unseren Restaurants zu jeder Zeit nicht nur willkommen, sondern auch sicher fühlen. Deshalb haben wir im Zuge der Pandemie das Sicherheitskonzept in unseren Filialen an die neuen Anforderungen hinsichtlich Hygiene und Abstandsvorgaben angepasst.“, so Philipp Wachholz. Darüber hinaus konzentriert sich McDonald’s zukünftig verstärkt auf sein digitales Angebot wie das Bestellen und Bezahlen per App sowie seinen Lieferservice „McDelivery“. Auch die Mitnahme von Speisen in den Restaurants und am McDrive werden im Mittelpunkt stehen.

Die Reduktion von Verpackungen und insbesondere von Plastik bleibt für McDonald’s Deutschland auch weiterhin wichtig. Hier hält das Unternehmen trotz der Coronakrise an seinen Plänen fest, die auf seiner globalen Nachhaltigkeitsstrategie basieren. Demnach wird McDonald‘s bis 2025 nur noch Verpackungen aus erneuerbarem, recyceltem oder zertifiziertem Material einsetzen. Mit der aktuellen Umstellung seiner Dessertverpackungen spart McDonald’s Deutschland rund 1000 Tonnen Plastik pro Jahr ein.

Papier- statt Plastikbecher, Holz- statt Plastiklöffel und der Plastikdeckel entfällt sogar ersatzlos. Die Auslieferung der neuen Verpackungen für McFlurry und McSundae läuft aktuell in den ersten Regionen an, sodass die neuen McFlurry-Verpackungen bis Ende Juli bereits inmehr als 600 Restaurants eingesetzt werden. Auch die Shakes werden dann im Papier- statt Plastikbecher ausgegeben. Bis Ende August soll neben der Umstellung der Dessertverpackungen auch der Rollout plastikfreier Trinkhalme für ganz Deutschland abgeschlossen sein. „Um Restmengen in den Restaurants nicht vernichten zu müssen, haben wir uns für eine schrittweise Umstellung der Dessertverpackungen entschieden. Ursprünglich wollten wir zwar etwas schneller sein, aber Corona hat uns zum Umplanen gezwungen. Oberste Priorität war für uns jedoch, Wort zu halten und die neuen Verpackungen für McFlurry, McSundae und Shakes in diesem Jahr einzuführen.“, erläutert Philipp Wachholz.

Diese und weitere Maßnahmen, die bis Ende des Jahres im Rahmen der Kampagne folgen werden, begleitet das Unternehmen auf den eigenen Social-Media-Kanälen, aber auch mit Print-Anzeigen oder Out-of-Home Motiven. Die Printanzeigen und Out-of-Home-Motive sind optisch angelehnt an die folgende Markenkampagne. Das Konzept für die Vertrauenskampagne erstellte die PR-Leadagentur SALT Works. Weiterführende Infos dazu bietet die Kampagnen-Website. Die Markenkampagne, die ab dem 20. Juli mit einem TVSpot, digitalen Assets und den Out-of-Home Motiven startet, wurde von der Agentur LTT konzipiert.