Im Restaurant der Zukunft setzt McDonalds auf Grün. So wird der gesamte Energiebedarf des Restaurants vor Ort mit erneuerbarer Energie gedeckt. Solarzellen auf dem Dach und Straßenlampen, automatische Fassadenelemente ermöglichen ein Atmen des Gebäudes und Green Walls sorgen für kühlere Umgebung. Digital Signage kommt in dem neuen Konzept dabei naturgemäß etwas kurz.

Doch ganz ohne Digital Signage kommt auch das Future Restaurant Konzept nicht aus. Nicht fehlen dürfen großformatige Kiosk-Terminals und kleinere Tablets, auf denen Gäste ihr Menü bestellen können. Alternativ kann auch über die McDonalds App bestellt werden: einfach QR-Code auf dem Tisch scannen und das Essen wird geliefert.

Die bisher identitätsstiftenden digitalen Menüboards werden in den neuen Flagship-Restaurants nicht mehr benötigt. Der Gast bestellt am Kioskterminal die weit vor der Theke im Raum installiert sind. Mit der Bezahlung am Terminal wird die Bestellung in der Küche beauftragt. Digital Signage in klassischer Form befindet sich nur noch am Pickup Counter.

Ob der Drive-Thru mit den üblichen High Brightness Outdoor Displays ausgestattet ist, konnten wir bisher noch nicht ausfindig machen. Da in Nordamerika aber 80% der Gäste nicht im Restaurant bestellen sondern aus dem Auto heraus, ist davon auszugehen das auch im grünsten McDonalds der USA Displays am Drive Thru installiert sind.

Wie die Digital Signage Zukunft in Flagshipstores von McDonalds aussieht, zeigt das neue Restaurant am New Yorker Times Square.