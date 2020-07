Werbung für Eis bei Sonne, für Regenjacken bei dicker Wolkenschicht und für die Tageszeitung zur Pendlerzeit – Peakmedia erweitert sein Portfolio mit Programmatic Advertising und stellt immer mehr seiner Standorte auf die automatisierte Displaywerbung um. Die Werbeplatzierung soll so effizienter gestaltet werden und zudem eine punktgenaue Zielgruppenansprache möglich werden. Peakmedia differenziert dabei in wetter- und zeitgesteuerten Content, welcher automatisch auf ausgewählten Standorten der fast 3.000 DooH-Screens des Außenwerbers ausgespielt wird.

Die wetter- und temperaturgesteuerten Inhalte basieren auf verschiedenen Schnittstellen, einerseits Temperaturen, aber auch signifikante Wetterkonditionen. Kampagnen können dadurch präzise an das Wetter, von wolkig über heiter bis regnerisch oder Schneefall angepasst werden. So kann der Werber für Regenjacken beispielsweise das Schalten seine digitalen Werbeanzeigen bei schönstem Wetter gezielt vermeiden. Im Bereich der zeitgesteuerten Programmierung lassen sich besondere Zielgruppen wie die täglichen Pendler zur Morgen- und Feierabendzeit, an den Screens in Bahnhöfen oder Stadtzentren ansprechen.

Durch das Programmatic Advertising und die spezifische automatische Ausstrahlung erhofft sich Peakmedia eine Steigerung an Impressionen, besonders an stark frequentierten Plätzen wie LED Walls an Messen oder Grenzübergängen. Josef Maier, Geschäftsführer Peakmedia Vertriebs GmbH: „Mit dem Trend des Programmatic Advertising möchten wir das Ziel, Technologieführer in Österreich zu sein, weiterhin erreichen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden mit wetterbasierenden Sujets den Verkauf genau steuern und damit ihre Käufer effektiv erreichen können.“