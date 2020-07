Die Mobilität befindet sich wieder auf Normalniveau, die Kauflaune der Bevölkerung steigt – beste Voraussetzungen also, sich mit seiner Werbung dort zu zeigen, wo die Menschen sich aufhalten. Um Werbetreibende zum buchen digitaler Außenwerbung zu animieren startet die Digital-Out-of-Home-Branche auf Initiative des Digital Media Institutes (DMI) eine Kampagne in eigener Sache. Mit prägnanten Botschaften wie „100 % sichtbar“ oder „924 Mio. x Hallo!“ soll die #DOOH-Sommerkampagne Media-Entscheider in Unternehmen und Agenturen von den Vorzügen von DOOH zu überzeugen. Die Kampagne soll bis in den Herbst hinein auf rund 30.000 Screens bundesweit laufen.

„DOOH ist nicht nur reichweitenstark und zielgenau, sondern auch schnell und flexibel“, sagt Frank Goldberg, Geschäftsführer des DMI. „Gerade jetzt, da immer mehr Menschen draußen unterwegs sind und auch die Kauflaune der Bevölkerung wieder steigt, können Werbetreibende mithilfe von DOOH kurzfristig darauf reagieren und mit ihrer Botschaft sofort im öffentlichen Raum präsent sein.“ Dabei nutzt die Branche selbst die Vorteile ihres Mediums und transportiert diese mit insgesamt sieben einfachen, dafür aber umso auffälligeren Spots.

Inhaltlich greifen die 10-Sekünder die zentralen Stärken von DOOH auf: die enorme Reichweite, die hohe Flexibilität, Kreativität und Qualität, aber auch Themen wie Brand Safety und Transparenz. Der Hashtag #DOOH als verbindendes Element mutiert am Ende eines jeden Spots zur URL https://www.dooh-werbung.com, die zur Kampagnen-Seite mit den einzelnen Spots zum Download sowie den Kontaktdaten der teilnehmenden Vermarkter und Agenturen führt.

Werbung auf den Punkt gebracht

Auch die Kreation der Kampagne orientiert sich ganz an den Anforderungen von DooH: „DooH-Screens sind dem Empfänger im besten Sinne des Wortes ‚im Wege‘. Deshalb müssen sie im Moment der Begegnung und auf den Punkt ihre Botschaft vermitteln. Klare Aussagen, starke Visuals und intensive Farben sind daher zentrale Elemente unserer Gattungsmarketingkampagne“, sagt Christian Siebke, Mitglied der Geschäftsleitung von TV Wartezimmer, dessen Grafikteam für die Gestaltung der Spots verantwortlich zeichnet.

Folgende DOOH-Anbieter und -Vermarkter sowie Agenturen beteiligen sich an dem Projekt: Ambient TV, Apovid, BusSpot, Burger King (piranha), Cittadino/Goldbach, Deutsche Hochschulwerbung, echion, Edgar Ambient Media Group, Executive Channel Network (ECN), First Screens (Zeitsprung Infotainment), Flughafen München, Flughafen Stuttgart, McFIT, Metaposter, Neo Advertising, SK2, TV Wartezimmer, UNICUM TV, Weischer.JvB und X-City-Marketing.