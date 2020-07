Der Umsatz ging währungs- und portfoliobereinigt um 8,4% zurück. Der Rückgang war ausschließlich auf die mit COVID-19 zusammenhängenden Marktschließungen im April zurückzuführen. Mit den schrittweisen Neueröffnungen kehrte das Geschäft im Mai wieder auf Wachstumskurs zurück, der sich im Juni weiter beschleunigte. Der Online-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 145% und erreichte einen Anteil von 35% des Gesamtumsatzes. Der Produktmix hat sich während der Krise aufgrund veränderter Kundenbedürfnisse verschoben: Computer, Unterhaltungs-Hardware und TV verzeichneten den höchsten Anstieg des Umsatzanteils, während der Umsatzanteil von Mobil- und Haushaltsgeräten zurückging. Ceconomy erreicht zwischen April und Juni ein bereinigtes EBIT auf Vorjahresniveau. Getrieben wurde dies durch COVID-19-bezogene Kostenmaßnahmen sowie durch die Umsatzerholung im Mai und Juni, die den margenbedingten Rückgang im Quartal und den negativen Umsatzeinfluss infolge der COVID-19-bezogenen Store-Schließungen im April vollständig ausglichen.

Media Markt und Saturn waren die ersten Einzelhändler die konsequent nach der Wiedereröffnung alle Store mit Digital Signage basierten Zutrittskontrollanlagen der Schwester Xplace ausgerüstet hatten.

„Nach den enormen Beschränkungen, die COVID-19 in den vergangenen Monaten bei CECONOMY verursacht hat, ermutigt uns die Rückkehr zu einer positiven Entwicklung im Mai und die anhaltend kräftige Umsatzdynamik im Juni. Insgesamt haben wir im dritten Quartal besser abgeschnitten als ursprünglich erwartet. Gleichzeitig setzte sich die starke Verlagerung der Nachfrage in unsere Online-Vertriebskanäle fort. Die Pandemie hat definitiv als Beschleuniger für unser Online-Geschäft gewirkt. Unsere Märkte werden weiterhin eine wichtige Rolle in unserer Omni-Channel-Strategie spielen, aber wir müssen und werden uns an das veränderte Kundenverhalten anpassen, um in der neuen Realität des Einzelhandels nachhaltig erfolgreich zu sein. Wir bewerten die Situation rund um die COVID-19-Pandemie fortlaufend neu, bleiben jedoch als europäischer Marktführer für Consumer Electronics zuversichtlich für unsere langfristigen Perspektiven“, sagt Dr. Bernhard Düttmann, CEO der CECONOMY AG.