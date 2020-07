Kunst trifft DooH Martin Firrel auf Screens in der Schweiz

Martin Firrell ist ein französischer Künstler, der Debatten im öffentlichen Raum anregt und diesen auch nutzt, um seine Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eindrücklich bewiesen hat er das in Grossbritannien, wo er in Zusammenarbeit mit Clear Channel UK von 2018-2020 insgesamt 40 verschiedene Kunstwerke auf Plakatwänden realisierte und seine besondere Vielfalt von „Kunst als Debatte“ in die meisten Städte des Landes gebracht hat.

Inspiration für sein Schweizer Projekt „Die Chromatika“ ist das Goetheanum, Goethes Werk „Zur Farbenlehre“ und die Schriften Rudolf Steiners. Die ersten Werke der Serie bieten alternative, poetische Interpretationen der Primärfarben Blau, Rot und Gelb an. Clear Channel Schweiz stellt Screens in Basel und Zürich zur Verfügung, um zu inspirieren und einen Beitrag für die Kunst im öffentlichen Raum zu leisten.