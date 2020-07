Seit vielen Jahren hängt an der Seitenfassade des Mailänder Doms eine große LED-Wand in der Richtung der berühmten Einkaufsstraße Corso Vittorio Emanuele II. Die LED-Installation hängt allerdings nicht an der Fassade des Weltkulturerbes, sondern an einem Baugerüst. Wer sich mit Renovierungen von Kathedralen beschäftigt weiß das es die großen Kirchen fast nie ohne Gerüst gibt. Es ist immer etwas auszubessern.

Samsung ist seit einigen Jahren Sponsor der LED-Wand und übertrug nun einiges der großen Modepräsentationen live in die Mailänder Innenstadt. Vielleicht war auch etwas Inspirierendes für die Domangestellten dabei.