Programmatische Werbung liegt im Trend. Auch Softwareanbieter dimedis bietet in seiner Digital Signage-Softwarelösung ‚kompas‘ situationsabhängigen Content als Feature an. Der österreichische Digital Signage Spezialist Peakmedia nutzt die Lösung bereits und stellt mit seiner Werbeplattform monitorwerbung.at immer mehr Standorte auf Programmatic Advertising um. Der Vorteil der Technologie ist dabei die effizientere Werbeplatzierung und die damit verbundene punktgenaue Zielgruppenansprache. Peakmedia differenziert in wetter- und zeitgesteuerten Content, welcher automatisch auf ausgewählten Standorten der fast 3.000 Screens ausgespielt wird.

Die Inhalte basieren auf verschiedenen Schnittstellen, die einerseits Temperaturen, aber auch signifikante Wetterkonditionen beinhalten wie Sonnenschein, Regen oder Schnee. Werbeanzeigen für Regenjacken bei schönstem Wetter werden so vermieden. Durch die programmatische Ansteuerung sollen die Impressionen besonders an stark frequentierten Plätzen, wie LED Walls an Messen oder Grenzübergängen, signifikant steigen.