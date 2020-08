Microsoft und die NBA leiten die Basketball-Saison 2019/2020 digital ein: da Zuschauer bei den Spielen nicht gestattet sind, bringt stattdessen der neue ‚Together-Modus‘ von Microsofts Kommunikationsplattform Teams die Fans direkt ans Spielfeld. Der Modus nutzt AI-gestützte Segmentierungstechnologie, um Menschen vor einem virtuellen Hintergrund zusammenzubringen. „Diese neue Erfahrung gibt teilnehmenden Fans das Gefühl, in einem Live-Spiel nebeneinander zu sitzen, ohne den Komfort und die Sicherheit des eigenen Zuhauses verlassen zu müssen“, so Microsoft in einem Blogbeitrag.

Im Rahmen des Digitalisierungs-Projektes werden die NBA Basketball-Courts mit rund 5 Meter hohen LED-Displays an drei Seiten umspannt, auf denen mehr als 300 Fans eingeblendet werden können. Die Teilnehmer können ihre Mitfans beobachten und gleichzeitig das Spiel live mitverfolgen. Durch die Möglichkeit des natürlichen Blickkontakts und dem sehen der Reaktionen und Emotionen anderer Fans soll eine neuartige digitale Fan-Experience entstehen. Auch die Spieler können die Energie und Unterstützung der Zuschauer zu Hause erleben. Via NBA-App sowie der Webseite der Liga können Fans außerdem ‚digital Jubeln‘, was sich auf den LED-Walls in Grafiken und Animationen widerspiegelt.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Microsoft, um die NBA-Fans virtuell in unseren Saisonneustart einzubinden“, sagte Sara Zuckert, Leiterin von Next Gen Telecast, NBA. „Dieses einzigartige Live-Spielerlebnis wird es den Fans ermöglichen, den Gemeinschaftssinn aufrechtzuerhalten, während sie ihren Lieblingsteams und -spielern zuschauen.“

Darüber hinaus kündigte die NBA neue In-Venue- und Digitalverbesserungen an, um den Fans während des NBA-Neustarts 2019-20 ein noch intensiveres und gemeinschaftlicheres Fernseherlebnis zu bieten. Dazu wurde unter anderem eine neue Plattform für die Fanbindung geschaffen, die personalisierte Live- und On-Demand-Spielübertragungen anbietet.