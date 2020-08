Keine Banner, keine La-Ola-Welle – und keine Fans. Die aktuellen Vorkehrungen sind wichtig, um die Gesundheit von Fußball-Spielern und Fans zu schützen. Dennoch ist es für alle Beteiligten gewöhnungsbedürftig, Fußball in leeren Stadien zu erleben. Was aber zweifellos bleibt, ist die Leidenschaft für den Sport, denn auch zuhause vor dem TV fiebern Fans immer noch mit ihrer Mannschaft mit. Samsung möchte diese Leidenschaft zurück ins Stadion bringen: Durch eine besondere Fan-Aktion war es bis zu 200 Fans möglich, beim Spiel des FC Bayern gegen Olympique Marseille die Mannschaft durch Live-Übertragung von Zuhause aus zu bejubeln.

Per Facebook-Gewinnspiel ergatterten die Fans ihren Platz auf der FCB Fan-Wall am Spielfeldrand und verfolgten den 1:0-Testspielsieg der Münchener gegen Olympique Marseille. Während die Telekom über Magenta Sport das Spiel digital und kostenfrei übertrug, sendete Samsung in die andere Richtung: vom Zuhause der Fans direkt ins Stadion. Auf 44 Metern Länge und sechs Metern Höhe konnten die Fans ihre Bayern-Stars per Videoübertragung bejubeln.

Vor und während des Spiels führte FCB-Stadionmoderator Stephan Lehmann die Stream-Teilnehmer durch ein kurzes Rahmenprogramm. Direkt vor Ort im Stadion begrüßte der Moderator die Torwart-Legende Oliver Kahn, Vorstand des FC Bayern und Samsung-Partner, sowie Giovane Élber, Bayern-Legende und Spieler von 1997 bis 2003, zum Gespräch.

„Dank Samsungs FC Bayern Fan-Wall war es bei diesem Freundschaftsspiel möglich, dass wenigstens einige Anhänger zumindest virtuell am Spielfeldrand dabei sein konnten. Die Umsetzung war in dieser Form deutschlandweit bisher einmalig – die Expertise sowie die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Samsung haben uns sehr imponiert. Trotz dieser erfreulichen Geschichte hoffen wir alle darauf, dass uns unsere Fans möglichst bald wieder live im Stadion unterstützen können“, sagte FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zu dieser besonderen Kooperation.