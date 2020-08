Wie hier am Flughafen Köln/Bonn sind auch die Check-in Automaten verschwunden, ersetzt durch Pfandflaschen-Sammelcontainer. Einzig an der Sicherheitskontrolle hat sich die Anzahl an Digital Signage-Touchpoints vermehrt, mehrsprachige Gesundheitshinweise kämpfen mit DooH-Screens um die Aufmerksamkeit der wenigen Fluggäste.

Hoffentlich geht es bald wieder aufwärts mit mehr Passagieren, auch wenn es dann wieder zu Wartezeiten an der Security kommen wird. Wir vermissen das Gewusel, die Hektik und das Flair der weiten Welt. Heringsdorf allein reicht nicht.