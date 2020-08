DooH Erste Programmatic-Kampagne am Flughafen Düsseldorf

Mit am stärksten von der Corona-Krise betroffen war die Reisebranche, unter anderem auch die zur Ferienzeit üblicherweise stark frequentierten Flughäfen. Am größten Flughafen von NRW in Düsseldorf hat sich die Situation inzwischen wieder deutlich entspannt – im Vergleich zu den Monaten April und Mai stieg die Besucherfrequenz zum Ferienbeginn um weit mehr als 300 Prozent. Eine gute Zeit, um auch wieder auf DooH im Flughafen zu werben, entsprechend ist auch die Kampagnenbuchungen inzwischen wieder annährend auf Vorjahresniveau.

Seit kurzem kann das DooH-Inventar am Flughafen Düsseldorf zudem programmatisch gebucht werden. Für die erste voll-programmatische Kampagne zeichnet planus media, Kölner Out-of-Home- und Geomarketing-Spezialist, verantwortlich. Für ein traditionsreiches Kölner Medienhaus wurde die DooH-Kampagne präzise auf die reiseaffine Zielgruppe ausgesteuert. Dank datenbasiertem Einkauf wurden die Spotausstrahlungen zudem an die an- und abfliegenden Flugzeuge gekoppelt.

„Mit der programmatischen Kampagnenaussteuerung auf unseren digitalen Screens ermöglichen wir Werbungtreibenden, reiseaffine Zielgruppen noch genauer zu erreichen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit planus media einen ersten erfolgreichen programmatischen Case umsetzen konnten“, sagt Guido Kaluza, Leiter Media-Sales vom Flughafen Düsseldorf.

Auch Dietmar Birkner, Geschäftsführer bei planus media, lobt den technischen Fortschritt am Flughafen Düsseldorf: „Die programmatische Kampagnenaussteuerung auf digitalen Screens ist die Zukunft der Außenwerbung. Wir versuchen ständig neue, innovative Ansätze zu finden, um die vielfältigen Zielgruppen unserer unterschiedlichen Kunden präzise zu verorten und mit geeigneten OoH-Medien – klassisch oder digital – gezielt anzusprechen. Unsere Kunden profitieren von den Vorteilen von Programmatic DooH, wie beispielsweise einer centgenauen Kampagnenaussteuerung, präzisen, datenbasierten Targetings und einer somit höheren Kampagneneffizienz.“