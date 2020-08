Die beiden Außenwerber aus Österreich Goldbach und Infinity Media bündeln ihre Kompetenzen im Bereich DooH. Künftig können die auffälligen Schaufensterscreens von Infinity Media in prominenter Lage, wie etwa am Wiener Franz Josef Kai, in der Triester Straße oder in der Mariahilfer Straße, auch bei Goldbach gebucht werden.

Durch das Anbringen von eigens entwickelten LED-Paneelen hinter Fensterflächen werden diese zu Projektionsflächen für Werbung und Information. Die Größe der LED Screens, sowie deren Leuchtkraft – die sich automatisch an die Umgebungshelligkeit anpasst – ermöglichen die Ausspielung der Inhalte selbst bei direkter Sonnenlichteinstrahlung. Diese großflächigen LED-Screens können ab sofort selektiv oder im Rahmen des Goldbach DooH-Channels „Roadside“ gebucht werden. Sie erweitern das bestehende Goldbach DooH-Netzwerk, das in Österreich laut dem Außenwerber mit über 8.500 Screens das reichweitenstärkste des Landes ist.

Peter Stark, CEO und Gründer von Infinity Media: „Infinity Media hat den Anspruch der Werbung ihre Wirkung zurückzugeben. Mit den digitalen und völlig flexibel einsetzbaren Stelen ermöglicht das Unternehmen ein vollkommen neuartiges Markenerlebnis. Damit haben wir ein einzigartiges Angebot an der Schnittstelle zwischen realer und virtueller Welt.“