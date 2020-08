Der italienische OoH-Anbieter Media One setzt die Ayuda-Plattform von Broadsign ein, um statische und digitale Operationen zu rationalisieren, die Verkaufsmöglichkeiten zu verbessern und digitale Displays in ganz Italien zu betreiben. Die digitalen Displays werden auch mit der Broadsign Reach Supply-Side-Plattform (SSP) integriert, um programmatische Anzeigenverkäufe über das Netzwerk zu ermöglichen.

„Broadsign ist der ideale Partner, um uns dabei zu unterstützen, all unsere statischen und digitalen Anzeigen so effizient wie möglich zu verwalten“, sagt Riccardo Parigi, CEO von Media One. „Wir freuen uns, mit Broadsign Reach an Bord zu kommen, um Werbetreibenden mehr Flexibilität und die Möglichkeit zu bieten, durch programmatischen Verkauf mehr relevante Inhalte als je zuvor zu liefern“.

Maarten Dollevoet, SVP Sales bei Broadsign, ergänzt: „Wir freuen uns, mit dem Team von Media One zusammenzuarbeiten, um ihnen dabei zu helfen, den Wert ihrer Assets zu maximieren und in eine aufregende neue Ära programmatischer digitaler Medien zu expandieren. Die Aufnahme des digitalen Out-of-Home-Inventars von Media One in unser Programmangebot ist aufregend und eine großartige Gelegenheit für alle unsere DSP-Partner, ein neues Publikum zu erreichen, das in Italien unterwegs ist“.