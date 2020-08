Genehmigungen für LED Großflächen im städtischen Raum sind schwer zu bekommen. Beste Chancen bestehen für Standorte an großen Verkehrsachsen, idealerweise an privaten Hausfassaden die bereits für analoge Plakate / Wechsler genutzt wurden.

So scheint es auch mit einer Location am Innsbrucker Ring im Osten von München zu sein. Hier konvertierte Ströer eine Bestandsfläche zu einer großformatigen LED-Flächen die für den Verkehr in südlicher Fahrtrichtung nicht zu übersehen ist. Ein weiterer digitaler Standorte in München an der Landsbergerstraße wurde zeitgleich in Betrieb genommen.