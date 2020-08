M-Cube Stentle hat in Zusammenarbeit mit der Digitalagentur Openmind die Digital Plattform Pitti Connect geschaffen. Die in Florenz beheimatete Pitti Immagine veranstaltet führende italienische Modemesse (Pitti Uomo, Pitti Bimbo, Pitti Filati, Fragranze and Super) die wegen Corona in diesem Jahr abgesagt werden mussten.

Die von M-Cube Stentle entwickelte Just Commerce Plattform ist eine proprietären Retail-Lösung speziell für die Modeindustrie. Nutzer von Pitti Connect erhalten mit der Just Commerce Plattform von Stentle nicht nur einen digitalen Showroom, sondern eine Kommunikations- und Bestellplattform die sowohl online wie auch offline funktioniert. Ordermessen wie die B2B-Messen von Pitti sind weit mehr als nur eine physische Ausstellung – Einzelhändler bestellen die Kollektionen für die kommende Saison.

Für M-Cube Stentle bestand die Herausforderung eine Plattform zu entwickeln, die nicht nur die spezifischen Bedürfnisse einer Ordermesse abbildet, sondern die auch zukunftssicher ist. Neben einer markenspezifischen digitalen Katalogfunktion (Produktkatalog und Kollektionsbestellung) folgt bald auch volle CRM-Funktionalität für Mono- und Multibrands sowie eine App.

Mit dieser Plattform, die speziell für Pitti entwickelt wurde, ermöglicht Stentle der Modewelt die Präsentation und den Verkauf nicht nur während der wegen COVID19 abgesagten Messen fortzuführen, sondern den Verkaufsprozess in der physischen und digitalen Welt effizienter zu gestalten.

Die Plattform, die Mitte Juni lanciert wurde und seit dem 16. Juli auf der Website pittimmagine.com online ist, bietet den Ausstellern aller Pitti Immagine die Möglichkeit, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, die Vernetzung mit den Kontakten auf der ganzen Welt zu fördern, Unterstützung bei der Auftragsverwaltung zu erhalten und den Käufern und Einzelhändlern zu ermöglichen, mit den Ausstellern in Kontakt zu treten, Treffen zu organisieren und auf die Kollektionen per Video oder über einen virtuellen Showroom zuzugreifen.

Alexio Cassani, Geschäftsführer von Stentle: „Seit 2017 arbeiten Stentle und Pitti bereits zusammen, als Pitti uns als eines der vielversprechendsten Start-ups im Bereich Fashion-Tech auswählte. In der Zwischenzeit sind wir gewachsen und haben uns der M-Cube-Gruppe angeschlossen: Heute sind wir sehr stolz darauf, dass wir die Partnerschaft zwischen unseren beiden Unternehmen dank dieser Initiative festigen konnten, die zu einer Zeit kommt, in der der Mut zur Investition für Veränderungen durch eine alles andere als einfache Situation auf eine harte Probe gestellt wird. Ich bin überzeugt, dass wir mit Projekten wie diesen das Beste herausholen können, indem wir die Kontinuität des Unternehmens und damit Vorteile für das gesamte Ökosystem garantieren“.

Raffaello Napoleone, CEO von Pitti Immagine: „Dank Stentle waren wir in der Lage einen echten Marktplatz zu schaffen: Es war eine intensive Teamarbeit – von den IT- und Digitalabteilungen von Pitti Immagine, der Agentur The Big Now für die Gestaltung der Website, dem Projekt und der technologischen Zusammenarbeit von Openmind und dem wichtigen Beitrag von Stentle -, dank derer wir den technologischen Fortschritt von Stentle schätzen lernen konnten, von dem wir überzeugt sind, dass er Pitti Connect in unserem Sektor in eine sehr fortschrittliche Position gebracht hat.“