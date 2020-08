Ob der britische Distributor Midwich Group (Mutter von Kern & Stelly), NEC und Brightsign oder Philips, viele Anbieter reagieren auf Kundenbedürfnisse der neuen Realität und helfen mit günstigen Konditionen beim Einstieg in die Digital Signage oder ProAV-Welt.

Der AV-Distributor Midwich Group startet zum 1. September ein neues Hardware-as-a-Service-Programm, das so konzipiert ist um Kunden von neuen und bestehenden Vertriebspartner die neueste UC-Technologie anbieten zu können, ohne dass erhebliche Vorabinvestitionen erforderlich sind. Das neue Hardware-as-a-Service Angebot wird von Midwich zuerst für Plantronics-Lösungen („Poly“ – ehemals Plantronics und Polycom) angeboten um die starke Nachfrage nach Zoom-Lösungen zu bedienen. Es wird zunächst in Großbritannien und Irland, Nordamerika, Australien und Neuseeland verfügbar sein, wobei eine spätere Einführung in weiteren Regionen geplant ist.

Der US-amerikanische Integrator Reflect Systems bietet zusammen mit Brightsign und NEC Display Solutions eine spezielle Einzelhandels-Finanzierung zur Wiedereröffnung der US-Wirtschaft an. Als Finanzierungspartner ist die NEC Schwestergesellschaft NEC Financial Services mit an Bord. Dabei zahlen Endkunden die ersten drei Monate keine Raten, gefolgt von 12 reduzierten Monatsraten und 48 vollen Raten. Die Finanzierung des 43“ Screens, mit Player, Halterung und Software ist allerdings kein Schnäppchen. Anstellen von 2.200 USD zahlt der Einzelhändler fast 2.900 USD nach 63 Monaten Laufzeit.

Philips (MMD/TPV) liefern ihren Kunden im Rahmen der Kampagne „Life after Lockdown, Unlocked“ unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten gepaart mit Sonderpreisen, monatliche Preisaktionen, interessante Produktangebote und eine verlängerbare Garantie auf 5 Jahre. Die Finanzierungsmöglichkeiten sind insbesondere in Krisenzeiten ein wichtiger Baustein um neue Projekte zu realisieren.