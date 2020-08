Seit April 2020 setzte Coca-Cola im Zuge der Covid-19 Pandemie vorübergehend alle geplanten Marketingaktivitäten aus und unterstützt seitdem lokale Hilfsorganisationen sowie die von den Schließungen betroffenen Partner und Kunden in Handel und Gastronomie. Zusammen mit den Abfüllunternehmen und der Stiftung The Coca-Cola Foundation stellt das Unternehmen weltweit mehr als 100 Mio. US Dollar für Covid-19 Hilfsmaßnahmen bereit – in Deutschland beispielsweise für das Deutsche Rote Kreuz. Jetzt startet Coca-Cola seine erste Kampagne seit Monaten: in fünfzig Ländern wirbt die Marke mit „Offen wie nie zuvor“ (engl. “Open Like Never Before”).

Während sich die Gesellschaft Schritt für Schritt an die neue Normalität gewöhnt, soll die Kampagne diesen Moment der sozialen und kulturellen Veränderung begleiten. Der dazugehörige TV-Spot, der in KW 31 anläuft, zeigt verschiedene Alltagssituationen, denen die Menschen nun mehr Bedeutung schenken als zuvor – sei es der eigene Beruf als Verkäufer, die Schulbetreuung der Kinder oder das gemeinsame Essen mit den Nachbarn.



Der Tenor der Kampagne: Das neue Normal ist ein ganz anderes, das jeder mitgestalten kann – so offen wie nie zuvor. „Unsere neue Kampagne gründet in der Überzeugung, dass wir nicht zur Normalität zurückkehren müssen. Stattdessen können wir alle voranschreiten und die Welt nicht nur anders, sondern besser machen. Ein wichtiger Teil davon ist in dieser schwierigen Zeit auch die Unterstützung unserer Gastronomiepartner“, sagt Michael Willeke, Marketing Director Coca-Cola Deutschland, Dänemark und Finnland.

Zusätzlich zum TV-Spot werden im Rahmen der Kampagne ab KW 32 deutschlandweit Out-of-Home-Motive mit Zitaten aus dem Gedicht von George The Poet geschaltet. Zudem lädt Coca-Cola die Konsumenten auf unterschiedlichen Kanälen ein, die eigenen Gedanken und Pläne für das neue Normal zu teilen – eine Auswahl dieser Inhalte wird ab KW 38 auf Out-of-Home-Plakaten in ganz Deutschland zu sehen sein.

Unterstützung für Gastronomie wird fortgesetzt

Auch das Kundenprogramm „Das Original. Original serviert.” führt Coca-Cola im Rahmen der Kampagne fort. Ab KW 36 sind wieder Out-of-Home-Motive, die lokale Gastronomen und deren individuelle Gerichte zeigen, deutschlandweit an über 900 Gastronomie-Hotspots zu sehen. Das Programm bietet Gastronomen, die die Coca-Cola Glasflasche führen, neben einem digitalen Getränke- und Speisekartendesigner auch kundenspezifische Influencerkampagnen sowie personalisierte Werbemittel. Zudem ermöglicht ein eigens entwickelter Anzeigen-Generator den am Programm teilnehmenden Restaurants die Gestaltung eines individuellen Online-Werbebanners und damit verbundene Werbeschaltungen.