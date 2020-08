Google ermöglicht jetzt Videokonferenzen aus dem eigenen Wohnzimmer: Das Conferencing-Tool Google Meet erlaubt künftig digitale Treffen mit Familie oder Kollegen vom heimischen TV oder Smart Display aus. „Nutzer können jedes Zimmer in ihrem Zuhause zu ihrem persönlichen Konferenzraum machen. Es hilft ihnen dabei, konzentriert und produktiv zu bleiben. Sie können von den Benachrichtigungen auf dem Laptop und Smartphone Pause machen, um im Meeting aktiver zu sein oder sich auf eine Aufgabe zu fokussieren, während sie in der Konferenz stumm geschaltet sind“, beschreibt Google in seinem Firmen-Blog die neue Funktion.

Um den Konferenzen von der Couch aus beizuwohnen brauchen User die neueste Version von Chrome sowie einen Chromecast-Adapter. Ist der TV/das Display nicht mit einer Kamera ausgestattet, ist natürlich zudem eine externe Linse beispielsweise über USB-Anbindung notwendig. Sowohl Meet als auch die mobile Videochat-App Google Duo können so auf dem großen TV-Bildschirm erscheinen. Im gegensatz zum kleineren Office-Monitor soll so Müdigkeitserscheinungen und Zoom-Fatigue vorgebeugt werden.

Google zufolge sind Video-Calls auf dem Fernseher aber auch ein nützliches Tool für Distance Learning, also beispielsweise Schulunterricht oder Uni-Vorlesungen. „Schüler können ihre Klassenkameraden und Stundenpläne auf dem großen Bildschirm sehen, während sie auf dem Laptop arbeiten. Ausserdem haben Lehrer dadurch eine bessere Übersicht auf alle Schüler in einem Call“, so Google.